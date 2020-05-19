В Киргизии установили причастность экс-президента к убийству спецназовца

БИШКЕК, 19 мая. /ТАСС/. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев причастен к убийству бойца спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура страны.

"В ходе следствия были проведены необходимые следственные мероприятия, в частности допросы лиц, признанных потерпевшими по делу, осмотры места происшествия, следственный эксперимент, назначены судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические и баллистические экспертизы. Изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность Атамбаева и Каната Сагымбаева (телохранитель экс-президента - прим. ТАСС) к убийству Усенбека Ниязбекова (погибший сотрудник "Альфы" - прим. ТАСС) и покушению на убийство других потерпевших", - говорится в сообщении.

Как отмечает главный надзорный орган республики, экспертиза доказала, что остатки пули на бронежилете и одежде погибшего свидетельствуют о том, что "выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД (винтовка), принадлежащей Атамбаеву". Ниязбеков был убит в августе прошлого года во время штурма резиденции бывшего главы киргизского государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокаты Атамбаева ставят под сомнение официальную версию о том, что боец "Альфы" погиб от пули, выпущенной со стороны защитников бывшего президента.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции. С августа прошлого года экс-президент находится в СИЗО ГКНБ.

Атамбаеву вручено уведомление в связи с подозрением в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, в организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, захвата заложников, а также в коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш и Иссык-Кульской области.