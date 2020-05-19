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Британское правительство представило новую таможенно-тарифную систему

Новая система будет действовать с 1 января 2021 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании представило на основе принципов режима наибольшего благоприятствования независимую таможенно-тарифную систему, которая начнет действовать с 1 января 2021 года и заменит единый внешний тариф Евросоюза. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

Благодаря нововведению Лондон рассчитывает добиться справедливых условий конкуренции для британских предприятий, стимулировать приток в страну инвестиций и появление новых рабочих мест. Ожидается, что новый тарифный режим облегчит и удешевит импорт товаров из-за рубежа, при этом расчеты с его введением будут производиться в фунтах стерлингов.

"Впервые за последние 50 лет мы можем установить свой собственный тарифный режим, который адаптирован к экономике Великобритании. Наш новый глобальный тариф принесет пользу британским потребителям и домохозяйствам, устранив бюрократические препоны и снизив стоимость тысяч товаров ежедневного потребления. С помощью этого однозначного подхода мы поддерживаем британскую промышленность и помогаем бизнесу преодолеть беспрецедентные экономические проблемы, возникшие в результате распространения коронавируса", - сказала министр внешней торговли Элизабет Трасс.

31 января Великобритания покинула ЕС, прекратив членство в сообществе, которое продлилось 47 лет. После этого начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. До наступления этой даты Лондон и Брюссель намерены согласовать условия дальнейшего сотрудничества, в первую очередь заключить соглашение о свободной торговле.

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