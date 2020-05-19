Зеленский проведет большую пресс-конференцию по итогам года своего президентства

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в среду проведет пресс-конференцию по случаю годовщины пребывания на посту главы государства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса президента.

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"В среду, 20 мая, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие начнется в 10:30 в Мариинском дворце в Киеве", - отмечается в сообщении.

Как добавили в президентском офисе, в связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей СМИ, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченно.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах офиса президента.