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Депутат Рады опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена о внутренних делах Украины

В одной из записей речь шла о $1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал резонансные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Петр Порошенко и бывшие вице-президент США Джозеф Байден и глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Записи были представлены во вторник на пресс-конференции в Киеве.

"Первая тема разговора - это $1 млрд в обмен на сохранение схем [работы] Burisma (компания, которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером - прим. ТАСС). Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года", - сказал депутат.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина". Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена.

Депутат Рады также привел запись разговора Байдена и Порошенко от 22 марта 2016 года. "Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд", - говорит человек, чей голос похож на Байдена. В ответ человек, чей голос похож на голос Порошенко, назвал слова американского политика "чрезвычайно сильной мотивацией". "Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции [Юрий] Луценко <...> Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение", - сказал Порошенко. Более того, как свидетельствуют записи, украинский президент просит дать ему человека из посольства США или другой страны для согласования вопросов работы генпрокуратуры.

Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию "Приватбанка", пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий.

Депутат Рады, комментируя опубликованные записи, подчеркнул, что они содержат основания для обвинения Порошенко в госизмене.

В конце 2019 года Деркач уже выступал с заявлениями о причастности Байденов "к международной коррупции и вмешательстве во внутреннюю политику Украины". В марте этого года он сообщил об аннулировании его американской визы. Депутат назвал решение "политически мотивированными действиями посольства США на Украине" и связал его со своими заявлениями.

Дело Burisma

В 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в правление холдинга Burisma, который занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Джозеф Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

В марте этого года Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Байдена.

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани ранее заявлял, что "Байден и другие официальные лица из администрации [экс-президента США Барака] Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 года по 2016 год". Джулиани также выступил с утверждением, что во время пребывания Обамы на посту президента "Счетная палата на Украине выявила предполагаемое нецелевое использование средств США в размере $5,3 млрд". Как подчеркнул адвокат, в то время Байден курировал вопросы, касающиеся отношений между Вашингтоном и Киевом. По утверждению Джулиани, посольство США в Киеве тогда "призвало украинскую полицию не проводить расследование".

По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, и инициировали процедуру импичмента президента США.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)
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