Всемирная ассамблея здравоохранения приостановила сессию

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившая 18 и 19 мая в формате телеконференции, приостановила свою работу. Ее участники - представители 194 стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - приняли во вторник решение возобновить заседание позже в этом году.

Председатель 73-й сессии Кева Бейн поставила на голосование вопрос о "приостановке ассамблеи и ее возобновлении позже в течение 2020 года". "За отсутствием желающих высказаться будем считать, что Всемирная организация здравоохранения согласна принять данное решение. Таким образом, объявляем его принятым", - заявила она.

Проект постановления о приостановке сессии и ее возобновлении позже в этом году был ранее внесен в список документов, которые планировалось рассмотреть на ассамблее. Два дня дискуссий в формате телеконференции дали возможность подробно рассмотреть проблематику коронавируса, однако этого времени было недостаточно для дискуссии по другим актуальным вопросам здравоохранения. "Обычно во время ассамблеи у нас бывает огромная повестка дня, в ней может быть 60-70 пунктов, и нам нужно будет их обсудить позже в этом году", - пояснила на брифинге накануне форума официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб. Дата возобновления работы ассамблеи пока не определена.

В резолюции, принятой на сессии 19 мая, члены ВОЗ заявили, что население планеты должно иметь "всеобщий, равноправный и своевременный доступ" к качественным и доступным по цене средствам от коронавируса. В документе говорится, что ассамблея "признает ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы Организации Объединенных Наций в деле активизации и координации всеобъемлющих глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". Ассамблея поручила генеральному директору ВОЗ "в кратчайшие возможные сроки" начать "процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки" действий ВОЗ в связи с пандемией.

Выступая во вторник на закрытии сессии, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация в ближайшее время проведет оценку собственных действий во время пандемии коронавируса.