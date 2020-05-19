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В Раде предложили создать комиссию по расследованию записи разговоров Порошенко и Байдена

Ранее внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров, на которых Петр Порошенко, Джозеф Байден и Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила о необходимости создать временную следственную комиссию в парламенте по делу обнародованных во вторник аудиозаписей, на которых якобы фигурирует голоса экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президент США Джозефа Байдена и Госсекретаря Джона Керри.

"Я почитала эти пленки. Необходимо инициировать создание временной следственной комиссии для контроля, и, мы, конечно, рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительных органов, потому что это мегаскандал", - цитирует депутата украинское издание "Страна".

Политик сообщила, что во вторник запланировано заседание фракции, где она будет поднимать этот вопрос. "Мы видим пленки, которые могут свидетельствовать о том, что Порошенко находился под внешним влиянием, когда согласовывал действия, которые имели катастрофические действия, что имели последствия для целого общества. Например, поднятие цены на тарифы", - сказала она.

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач во вторник на пресс-конференции обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Петр Порошенко, Джозеф Байден и Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Он заявил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году является предоставление американской стороной "$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина". Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена. Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий. Деркач, комментируя опубликованные записи, подчеркнул, что они содержат основания для обвинения Порошенко в госизмене.

В конце 2019 года Деркач уже выступал с заявлениями о причастности Байденов "к международной коррупции и вмешательстве во внутреннюю политику Украины". В марте этого года он сообщил об аннулировании его американской визы. Депутат назвал решение "политически мотивированными действиями посольства США на Украине" и связал его со своими заявлениями.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)
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