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Профильный комитет Сената одобрил кандидатуру Рэтклиффа на пост главы нацразведки США

Его кандидатуру поддержали восемь республиканцев комитета

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса во вторник одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца (от штата Техас) Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки страны. Об этом говорится на сайте спецкомитета.

Голосование прошло строго по партийной линии: восемь республиканцев комитета поддержали кандидатуру, семь демократов высказались против. Законодатели голосовали за закрытыми дверями. Теперь кандидатуру конгрессмена должен одобрить Сенат полного состава.

В начале мая Рэтклифф выступал на слушаниях в спецкомитете, на которых рассматривалась его кандидатура. На слушаниях строго соблюдались нормы социальной дистанции - в помещении сенаторам разрешено было находиться лишь небольшими группами, которые сменяли друг друга по очереди. Кроме того, было ограничено число представителей прессы. Многие законодатели пришли в масках, которые они снимали, когда задавали вопросы Рэтклиффу. Сам Рэтклифф маску не надел.

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США
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