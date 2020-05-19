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Депутат Рады передал записи разговоров Порошенко и Байдена в Генпрокуратуру

По словам депутата Андрея Деркача, записи разговоров сделал сам экс-президент Украины

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри переданы в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства. Об этом во вторник сообщил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также о фактах международной коррупции в офис генерального прокурора для регистрации уголовного производства", - сказал депутат.

По словам Деркача, записи разговоров сделал сам Порошенко, а передали их депутату журналисты. По данным Деркача, записанные разговоры состоялись в 2015-2016 годах. "Эти разговоры четко показывают, что Украиной управлял Байден", - отметил депутат.

Ранее на пресс-конференции Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Он заявил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, является предоставление американской стороной "$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина". Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена. Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий. Деркач, комментируя опубликованные записи, подчеркнул, что они содержат основания для обвинения Порошенко в госизмене.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)
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