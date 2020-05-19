Сноуден приветствует решение суда ФРГ о незаконности слежки за коммуникациями за рубежом

ТАСС, 19 мая. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден во вторник поприветствовал решение Федерального конституционного суда ФРГ (ФКС) о признании практики германской Федеральной разведывательной службы (БНД) по слежке за средствами коммуникации за рубежом незаконной.

"Сегодняшнее решение Федерального конституционного суда о так называемой стратегической разведке за средствами коммуникации является прогрессом в вопросе ограничения слежки за людьми и в укреплении международной защиты прав человека", - говорится в совместном заявлении Сноудена и неправительственной организации "Европейский центр по конституционным правам и правам человека", опубликованном на сайте центра.

Сноуден выразил надежду, что другие страны последуют примеру Германии и что будут разработаны международные стандарты для запрещения таких практик.

Во вторник ФКС заявил, что нынешняя практика Федеральной разведывательной службы по слежке за средствами коммуникации за рубежом нарушает основной закон. Речь идет о так называемой стратегической разведке за средствами коммуникации, во время которой БНД без каких-либо оснований и подозрений отслеживает большие объемы информации и может передавать их разведкам стран-партнеров. ФКС дал время до конца 2021 года на изменение закона о БНД, на основе которого разведслужба ФРГ действует за рубежом.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения.