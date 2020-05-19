Молдавия будет просить у Израиля экстрадировать бизнесмена Илана Шора

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Молдавия обратится к Израилю с просьбой экстрадировать бизнесмена Илана Шора, который оказался в центре громких коррупционных и политических скандалов в Кишиневе. Как заявил в интервью телеканалу Accent во вторник президент республики Игорь Додон, он обсуждал этот вопрос с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

"Они четко сказали: если у вас есть окончательный приговор, то мы готовы рассмотреть этот вопрос. <…> Тут два варианта: либо выдать его, либо посадить там. Других нет", - отметил Додон.

Он выразил надежду на то, что окончательный приговор будет вынесен в ближайшее время. "Возможно, даже на этой неделе, в пятницу в Кагуле (в Апелляционной палате города Кагула - прим. ТАСС) наконец поставят точку в этом вопросе", - сказал президент.

Дело Шора

В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в деле по выводу 1 млрд евро из трех молдавских банков - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которое здесь назвали "кражей века". Скандал спровоцировал массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Однако Шор явился с повинной и рассказал, что за благоприятствование своему бизнесу передал $250 млн бывшему премьер-министру Владимиру Филату. На основании его показаний Филата в 2016 году приговорили к девяти годам лишения свободы. Со своей стороны, бывший премьер считает, что приговор связан с борьбой за власть внутри правящей коалиции. По словам Филата, за его арестом стоял бывший партнер по коалиции олигарх Владимир Плахотнюк.

Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после разразившегося в июне политического кризиса и смены власти в Молдавии Шор бежал за границу.