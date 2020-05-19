{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Молдавия будет просить у Израиля экстрадировать бизнесмена Илана Шора

Президент республики Игорь Додон надеется, что окончательный приговор вынесут в ближайшее время

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Молдавия обратится к Израилю с просьбой экстрадировать бизнесмена Илана Шора, который оказался в центре громких коррупционных и политических скандалов в Кишиневе. Как заявил в интервью телеканалу Accent во вторник президент республики Игорь Додон, он обсуждал этот вопрос с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

"Они четко сказали: если у вас есть окончательный приговор, то мы готовы рассмотреть этот вопрос. <…> Тут два варианта: либо выдать его, либо посадить там. Других нет", - отметил Додон.

Он выразил надежду на то, что окончательный приговор будет вынесен в ближайшее время. "Возможно, даже на этой неделе, в пятницу в Кагуле (в Апелляционной палате города Кагула - прим. ТАСС) наконец поставят точку в этом вопросе", - сказал президент.

Дело Шора

В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в деле по выводу 1 млрд евро из трех молдавских банков - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которое здесь назвали "кражей века". Скандал спровоцировал массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Однако Шор явился с повинной и рассказал, что за благоприятствование своему бизнесу передал $250 млн бывшему премьер-министру Владимиру Филату. На основании его показаний Филата в 2016 году приговорили к девяти годам лишения свободы. Со своей стороны, бывший премьер считает, что приговор связан с борьбой за власть внутри правящей коалиции. По словам Филата, за его арестом стоял бывший партнер по коалиции олигарх Владимир Плахотнюк.

Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после разразившегося в июне политического кризиса и смены власти в Молдавии Шор бежал за границу.

Теги
МолдавияИзраильДодон, Игорь
Реклама на ТАСС
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского
По данным BuzzFeed, речь может идти о сотнях миллионов долларов, на которые олигарх, в частности, приобрел отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС