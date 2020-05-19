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Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Саломе Зурабишвили при этом отметила, что для переговоров необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.

"В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один - это путь войны, а второй - диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2", отвечая на вопрос ведущего, собирается ли она вести прямой диалог с Россией.

"Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны", - добавила она.

Тбилиси и Москва в 2005 году договорились о создании на территории Грузии совместного антитеррористического центра, заявила Зурабишвили, вспоминая свои переговоры 15-летней давности в должности главы МИД республики со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Была такая мысль, а также договоренность об открытии антитеррористического центра", - сказала Зурабишвили. Она также отметила, что в создании центра планировалось участие НАТО.

Лавров в сентябре 2019 года в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что в 2005 году, когда он вел переговоры о выводе российских военных баз из городов Ахалкалаки (край Самцхе - Джавахети) и Батуми (Аджарская АР), Тбилиси и Москва параллельно договорились о создании антитеррористического центра на основе инфраструктуры российской батумской базы, 80% сотрудников которого должны были быть грузинскими, а 20% - российскими.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают только спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.

Сотрудничество с ЕС

Зурабишвили заявила, что Грузия должна думать об углублении уже существующего сотрудничества с ЕС, так как Евросоюз в ближайшее время не планирует принимать в свой состав новых членов.

"Сегодня, завтра, на следующей неделе, через два месяца Евросоюз не станет думать о новых кандидатах и членах, зато уже начаты разговоры о новом формате, об ассоциации. Именно там мы должны быть очень требовательными, так как сегодня мы делаем те шаги для вхождения [в ЕС], которые завтра оформятся институционально. Мы сегодня должны войти, чтобы нам завтра сказали, что мы уже вошли", - сказала она.

Как отметила глава государства, ее уже не удовлетворяют слова о том, что Грузия хочет быть членом ЕС. "Говорить о том, что мы хотим в Евросоюз, для меня уже недостаточно", - заключила Зурабишвили.

Грузия с 2009 года является участником программы ЕС "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году республика подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право посещать без виз страны, входящие в Шенгенскую зону. За 10 лет партнерства Грузия также подписала соглашения с Европейским полицейским агентством (Европол) и с единым агентством юстиции ЕС, направив в эти ведомства своих представителей.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссияЗурабишвили, Саломе
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