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Кризис на Украине

Глава ЛНР готов отодвинуть линию соприкосновения, если Украина не прекратит обстрелы

Глава ЛНР Леонид Пасечник отдал указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции республики

ЛУГАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) будет вынуждена принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона не прекратит провокационные обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры. Об этом во вторник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее, 16 мая, в результате обстрела республики киевскими силовиками была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, а также социальные объекты и жилой сектор.

"Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны Вооруженных сил Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения", - цитирует его заявление агентство Луганскинформцентр.

Глава ЛНР отдал указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции республики. Пасечник отметил, что регулярные обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры являются целенаправленной провокацией украинских подразделений. "Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью - уничтожить критически важные объекты инфраструктуры нашей республики, необходимые для жизнеобеспечения нашего населения. И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой", - говорится в заявлении.

Во избежание эскалации конфликта глава ЛНР призвал Россию, Германию, Францию и представителей ОБСЕ оказать влияние на Украину для обеспечения реального перемирия.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинская армия регулярно нарушает условия "режима тишины".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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