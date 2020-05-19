Минобороны Чехии ответило Шойгу по памятнику маршалу Коневу

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Министр обороны Чехии Лубомир Метнар направил негативный ответ министру обороны РФ Сергею Шойгу на письмо, в котором предлагалось передать России снесенный муниципальными властями района Прага-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. О содержании ответного послания Метнара сообщило во вторник информационное агентство CTK.

"Памятник не является собственностью министерства обороны. Он не находился на территории принадлежащих ему земельных участков. Его, согласно юридическим нормам, нельзя было включить в категорию военных захоронений [объектов, сохранение которых обеспечивает Минобороны]. Решение о демонтаже [монумента] принял муниципалитет района Прага-6. Исходя из действующего законодательства, Минобороны Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника [коим является] район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать [вопрос] о его возможной передаче РФ", - говорится в документе.

Метнар утверждал, что Чехия чтит память павших при освобождении Чехословакии воинов Красной армии и обеспечивает надлежащий уход за воинскими захоронениями советских солдат-освободителей. Разрешению проблем в российско-чешских отношениях, обострившихся на фоне демонтажа памятника маршалу Коневу, должны способствовать предстоящие консультации между МИД обеих стран, которые готовятся в соответствии со статьей 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.

Письмо Шойгу

Пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек сообщил 9 апреля о получении Метнаром письма Шойгу о передаче памятника маршалу Коневу в Россию.

Чешские электронные СМИ в тот день привели выдержки из данного письма, в котором подчеркивалась выдающаяся роль маршала Конева в освобождении Праги и всей Европы от нацизма. Только в ходе Пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских солдат, сражавшихся за свободу и независимость чешского народа. В письме говорилось, что в России не могут "остаться безучастными" к сносу памятника маршалу Коневу, в связи с чем Шойгу предложил чешскому коллеге "как можно скорее передать памятник РФ".

Демонтаж памятника

Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".