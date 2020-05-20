На ассамблее здравоохранения ВОЗ получила вотум доверия

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Всемирная ассамблея здравоохранения, собравшаяся 18-19 мая в формате телеконференции, подтвердила ключевую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом. Подвергавшаяся со стороны США острой критике и угрозе лишения финансирования на сумму почти $500 млн за свое якобы неправильное реагирование зимой на сообщения об опасном патогене, ВОЗ на нынешней сессии получила вотум доверия от мирового сообщества.

Об исключительно важной роли организации говорится в резолюции, принятой на сессии консенсусом. Ассамблея заявила о признании "ключевой руководящей роли ВОЗ <...> в деле активизации и координации всеобъемлющих глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". Тезис о необходимости оказывать ВОЗ всемерную помощь звучал практически во всех выступлениях, за исключением, разве что, заявления американского министра. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал организацию "незаменимой", напомнив, что ей нужны ресурсы, особенно "для оказания поддержки развивающимся странам". Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: "Все мы, страны - члены организации, должны выполнять взятые на себя обязательства, и именно поэтому Франция готова представить значительную финансовую поддержку ВОЗ". Канцлер Германии Ангела Меркель призвала "обеспечить устойчивость работы" ВОЗ. А президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетовала на то, что порядка 80% получаемых ВОЗ средств - это добровольные взносы. "Возникает вопрос: как может действовать организация на такой непредсказуемой основе!" - сказала она, подчеркнув, что "нужно иметь прочное, надежное финансирование, которое может гарантировать независимую, эффективную, профессиональную работу организации". В России исходят из того, что ВОЗ выполняет "важнейшую роль в координации многосторонних усилий по борьбе с COVID-19", Москва выступает за укрепление ВОЗ "в качестве лидера международного сотрудничества в сфере здравоохранения", заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин призвал "содействовать усилению роли ВОЗ, способствовать тому, чтобы она вносила важный вклад в борьбу с пандемией". Китайский лидер заявил на сессии, что КНР в ближайшие два года предоставит пострадавшим от патогена странам, прежде всего развивающимся, помощь в размере 2 млрд долларов. Речь идет о помощи как в борьбе с коронавирусом и в "возобновлении социально-экономического развития". Позиция США На фоне заявлений большинства участников сессии о поддержке ВОЗ диссонансом прозвучали упреки в адрес организации со стороны министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, заявившего: "Нельзя оставлять без внимания одну из основных причин, по которым был потерян контроль над вспышкой этого заболевания. Эта организация не смогла получить информацию, в которой нуждался весь мир, и эта ошибка стоила множества жизней". "ВОЗ должна претерпеть изменения, стать более прозрачной и нести за это ответственность", - резюмировал Азар.

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Во время сессии, в ночь с 18 на 19 мая, из Вашингтона пришли известия о выдвинутом США ультиматуме в адрес ВОЗ. Президент Дональд Трамп дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней. Это следует из письма, направленного Трампом генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Американский лидер опубликовал его в понедельник на своей странице в Twitter. Вашингтон под огнем критики Между тем, острую критику на ассамблее в свой адрес пришлось выслушать самим Соединенным Штатам. Куба, Венесуэла, Иран и Сирия привлекли внимание мирового сообщества к тяжелым последствиям американских санкций для системам здравоохранения. Соединенные Штаты должны понести ответственность за жесткие санкции против Ирана в период пандемии коронавируса, сказал иранский министр здравоохранения Саид Намаки. В свою очередь министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо осудил "односторонние преступные меры" Вашингтона в отношении Каракаса, напомнив, что "были заморожены все банковские счета Венесуэлы в США и других государствах, что затрудняет доступ к лекарствам". Глава кубинского Минздрава Хосе Анхель Порталь, обратил внимание на попытки Вашингтона дискредитировать кубинские медицинские миссии. "Ни серьезно усилившаяся геноцидная блокада, введенная правительством США против Кубы, ни попытки администрации этой страны дискредитировать кубинское международное медицинское сотрудничество и создать ему различные препятствия не смогли помешать нашему проявлению солидарности", - сказал он. Вопрос о Тайване