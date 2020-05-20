{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: в Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков на военный пост

По данным агентства, еще 10 человек получили ранения

ТАСС, 20 мая. По меньшей мере 12 военнослужащих армии Нигера погибли в результате нападения боевиков на военный пост в населенном пункте Блабрин на юго-востоке страны. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на Министерство обороны Нигера.

По его данным, еще 10 человек получили ранения. Отмечается, что за нападением, произошедшим в ночь с понедельника на вторник, стоит исламистская террористическая группировка "Боко харам". Военнослужащим, отражавшим атаку, удалось нейтрализовать семь боевиков.

"Боко харам" возникла в Нигерии в 2002 году, стремится к захвату власти, с 2009 года ведет террористические действия. В 2015 году армия Нигерии нанесла крупное поражение "Боко харам", в ответ боевики начали создавать базы в соседних странах - Нигере, Камеруне и Чаде.

Теги
Нигер
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
США потребовали не приближаться к их кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м
В противном случае в отношении вооруженных судов могут быть применены "законные оборонительные меры", предупредили в ВМС США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС