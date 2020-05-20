AFP: в Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков на военный пост

ТАСС, 20 мая. По меньшей мере 12 военнослужащих армии Нигера погибли в результате нападения боевиков на военный пост в населенном пункте Блабрин на юго-востоке страны. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на Министерство обороны Нигера.

По его данным, еще 10 человек получили ранения. Отмечается, что за нападением, произошедшим в ночь с понедельника на вторник, стоит исламистская террористическая группировка "Боко харам". Военнослужащим, отражавшим атаку, удалось нейтрализовать семь боевиков.

"Боко харам" возникла в Нигерии в 2002 году, стремится к захвату власти, с 2009 года ведет террористические действия. В 2015 году армия Нигерии нанесла крупное поражение "Боко харам", в ответ боевики начали создавать базы в соседних странах - Нигере, Камеруне и Чаде.