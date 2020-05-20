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СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене

Ранее стало известно об аудиозаписях телефонных разговоров, на которых якобы Петр Порошенко, бывшие вице-президент США Джо Байден и госсекретарь Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

"Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований, - сообщает издание со ссылкой на источники в офисе генпрокурора. - Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".

К материалам дела, по данным издания, приобщат записи телефонных разговоров, которые были переданы ведомству депутатом Верховной рады Андреем Деркачем.

Ранее на пресс-конференции Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат сообщил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, является предоставление американской стороной "$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина". Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена. Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)Керри, Джон
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