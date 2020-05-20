США потребовали не приближаться к их кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м

ТАСС, 20 мая. ВМС США пригрозили применением силы в случае приближения к их военным кораблям в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе ближе, чем на 100 м. Соответствующее предупреждение опубликовано во вторник Национальным агентством геопространственной разведки США после инцидентов с участием американских и иранских кораблей в регионе.

"В связи с недавними событиями с целью повышения безопасности, минимизации неопределенности и уменьшения вероятности просчетов всем судам следует соблюдать безопасную дистанцию не менее 100 м от кораблей ВМС США в международных водах и проливах. Вооруженные суда, подошедшие ближе, чем на 100 м, к кораблям ВМС США, могут быть расценены как угроза, и в отношении них могут быть применены законные оборонительные меры", - говорится в уведомлении.

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера иранского Корпуса стражей исламской революции совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским кораблям на море.