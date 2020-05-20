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Reuters: Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть золото на $1 млрд

По данным агентства, Каракас намерен направить эти средства на борьбу с эпидемией коронавируса

ТАСС, 20 мая. Центральный банк Венесуэлы подал в лондонский суд иск против Банка Англии с целью вернуть хранящиеся там золотые слитки стоимостью более $1 млрд для финансирования борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

По данным Reuters, в апреле Каракас уже направлял запрос в Банк Англии, рассчитывая вернуть часть хранящихся там золотых слитков и продать их. В документах, с которыми ознакомилось агентство, говорится, что власти Венесуэлы хотят перечислить вырученные средства Программе развития ООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом: лекарств, медоборудования и продуктов питания.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Так, в 2018 г. Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (почти $550 млн) из-за опасений, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах.

Теги
Мадуро, НиколасВеликобританияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПандемия коронавируса нового типа
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