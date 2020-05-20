В Саудовской Аравии официально отменили телесные наказания за часть преступлений

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Высший судебный совет Саудовской Аравии официально отменил телесные наказания за ряд преступлений. Об этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya.

Как указывается в распространенном заявлении ведомства, "наказания плетьми будут заменены на тюремное заключение или штраф или и то и другое вместе". В министерстве уточнили, что суд будет самостоятельно принимать решение по каждому такому делу и озвучивать его.

При этом оговаривается, что речь идет только о преступлениях из категории "тазир" в шариате (исламском праве) - правонарушениях, связанных с посягательством на религию, общественный порядок, мораль и интересы личности, ответственность за которые точно не прописана в Коране или хадисах. Одной из форм наказаний в этой категории, наряду с запретом на ношение чалмы и насильственным бритьем головы и бороды, были удары плетью. Однако преступления, наказуемость которых определена в священных писаниях мусульман, по-прежнему будут караться самым суровым образом по Корану, сунне и хадисам, в том числе путем отрубания конечностей, забивания камнями (как правило, за прелюбодеяния), ударами плетьми и смертной казнью.

О намерении Высшего судебного совета провести такое решение впервые было объявлено в конце апреля. Несколько недель назад в рамках проводимых в королевстве реформ была отменена смертная казнь для преступников, не достигших 18 лет.