{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Ливийская армия отводит свои войска от Триполи из-за мусульманского праздника

По данным агентства, отвод войск начнется 20 мая в 13:00 мск

ТАСС, 20 мая. ивийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отведет свои отряды от Триполи на 2-3 км, чтобы позволить жителям столицы свободно перемещаться для празднования мусульманского праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил в среду официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

На эту тему
Наследство Каддафи: как иностранцы пробуют помирить Ливию

По его словам, отвод войск начнется в среду в полдень по местному времени (13:00 мск), уточняет агентство.

В понедельник силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа объявили об установлении полного контроля над авиабазой Эль-Ватыя, на которой до последнего времени находились войска ЛНА фельдмаршала Хафтара. Позднее источник в ЛНА сообщил ТАСС, что отступление армии Хафтара с авиабазы Эль-Ватыя является "тактическим шагом", добавив, что на территории Эль-Ватыи произошло ожесточенное сражение.

С начала мая выступающие на стороне ПНС формирования стремились выбить отряды ЛНА из стратегически важной базы Эль-Ватыя, расположенной в 100 км к юго-западу от Триполи. За этот период вооруженные отряды ПНС трижды пытались взять ее штурмом. Последняя атака была совершена около недели назад. Однако до последнего времени ЛНА удавалось отстоять свои позиции.

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
Реклама на ТАСС
СМИ: целью атаки хакеров на Mitsubishi Electric были данные о ракетных разработках
Как пишет газета Asahi, злоумышленники могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС