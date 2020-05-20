Reuters: Ливийская армия отводит свои войска от Триполи из-за мусульманского праздника

ТАСС, 20 мая. ивийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отведет свои отряды от Триполи на 2-3 км, чтобы позволить жителям столицы свободно перемещаться для празднования мусульманского праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом, как передает агентство Reuters , сообщил в среду официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, отвод войск начнется в среду в полдень по местному времени (13:00 мск), уточняет агентство.

В понедельник силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа объявили об установлении полного контроля над авиабазой Эль-Ватыя, на которой до последнего времени находились войска ЛНА фельдмаршала Хафтара. Позднее источник в ЛНА сообщил ТАСС, что отступление армии Хафтара с авиабазы Эль-Ватыя является "тактическим шагом", добавив, что на территории Эль-Ватыи произошло ожесточенное сражение.

С начала мая выступающие на стороне ПНС формирования стремились выбить отряды ЛНА из стратегически важной базы Эль-Ватыя, расположенной в 100 км к юго-западу от Триполи. За этот период вооруженные отряды ПНС трижды пытались взять ее штурмом. Последняя атака была совершена около недели назад. Однако до последнего времени ЛНА удавалось отстоять свои позиции.