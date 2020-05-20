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СМИ: целью атаки хакеров на Mitsubishi Electric были данные о ракетных разработках

Как пишет газета Asahi, злоумышленники могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Целью хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric, о которой стало известно в начале этого года, была информация о разработке новых ракет. Об этом со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщила в среду газета Asahi.

Отмечается, что злоумышленники могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет, которые японское министерство обороны разослало нескольким компаниям с целью дальнейшего создания прототипа. Mitsubishi Electric также была в этом списке претендентов на участие в тендере, однако, по данным издания, в конечном итоге заказ она не получила.

Эксплуатационные характеристики, которым должен соответствовать прототип, включают в себя информацию о радиусе действия ракеты, температурной устойчивости, мощности двигателя и т.д. Тем не менее, как отмечает газета, они не являются конечными и могут быть изменены перед непосредственным началом производства. Поэтому такая информация не попадает под действие закона о государственной тайне, однако все равно требует повышенного внимания. Минобороны Японии начало изучать возможность разработки собственных гиперзвуковых ракет в 2018 году.

В начале января стало известно о крупной хакерской атаке на Mitsubishi Electric, в ходе которой был получен несанкционированный доступ по крайней мере к 120 компьютерам и 40 серверам компании. Изначально сообщалось об утечке личных данных более чем 8 тыс. человек, включая вышедших на пенсию сотрудников, однако потом компания сообщила, что хакеры пытались получить данные, связанные с оборонными заказами, электрификацией и железнодорожной отраслью.

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Япония
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