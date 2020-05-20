Bloomberg исправил материал о коронавирусе в России после заявления посольства РФ

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Американское агентство Bloomberg во вторник внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения.

Ранее дипмиссия разместила сообщение на своей странице в Facebook, в котором отмечалось, что автор указанной публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно реальной статистике ВБ, в РФ в 2013 году на 1 тыс. человек приходилось 8,2 больничных койки, в странах ОЭСР - 3,8, однако в публикации в разделе авторских комментариев на сайте агентства эти цифры приведены наоборот: 3,8 в РФ и 8,2 в странах ОЭСР.

Теперь в материале указано, что в него была внесена правка. Изменены были подписи в графике, который иллюстрирует данные ВБ о числе больничных коек в РФ и странах ОЭСР. В пресс-службе агентства пока не ответили на просьбу ТАСС представить комментарий.

16 мая агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, вызвавшего критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Первоначальный вариант - "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" - был изменен на "Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19".