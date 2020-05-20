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Тайвань считает неприемлемой модель "одна страна - две системы"

Глава администрации острова Цай Инвэнь считает, что инициатива Пекина нацелена принизить статус Тайваня и подорвать статус-кво в Тайваньском проливе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 мая. /ТАСС/. Тайвань считает неприемлемой формулу "одна страна - две системы", которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения. Об этом заявила в среду глава администрации острова Цай Инвэнь, выступая на церемонии вступления в должность на второй четырехлетний срок полномочий.

"Мы не приемлем принцип "одна страна - две системы", который нам навязывают власти материкового Китая для того, чтобы принизить статус Тайваня и подорвать статус-кво в Тайваньском проливе. Мы твердо придерживаемся этой позиции", - подчеркнула она в своей речи, которая транслировалась в прямом эфире из Тайбэя.

"Отношения между двумя сторонами пролива достигли исторического переломного момента. Обе стороны обязаны найти способ сосуществовать в долгосрочной перспективе и предотвратить усиление антагонизма и разногласий", - подчеркнула Цай Инвэнь.

Она выразила готовность вступить в диалог с Пекином, чтобы усилить вклад в региональную стабильность. За последние четыре года, по ее словам, "перед лицом сложных и меняющихся обстоятельств" в регионе тайбэйская администрация приложила "максимум усилий" для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. "Мы продолжим эти усилия и готовы вступить в диалог с материковым Китаем и внести более конкретный вклад в региональную безопасность", - заявила она.

На состоявшихся 11 января выборах на острове с большим отрывом победила действующая глава администрации Тайваня от Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с Китайской Народной Республикой.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций. Предлагаемая Пекином модель "одна страна - две системы" была применена в отношении Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь), которые после перехода под китайскую юрисдикцию были наделены особым административным статусом и широкой степенью автономии.

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Китай
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