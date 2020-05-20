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Минобороны Японии расследует возможную утечку данных о ракетных разработках

В ведомстве выясняют, могла ли возможная утечка данных повлиять на безопасность

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Японии проводит расследование в связи с возможной утечкой данных о ракетных разработках после хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Министерство обороны проводит тщательное расследование относительно того, могла ли возможная утечка данных повлиять на безопасность", - сказал он.

Газета Asahi сообщила в среду, что злоумышленники могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет, которые японское министерство обороны разослало нескольким компаниям с целью дальнейшего создания прототипа. Mitsubishi Electric также была в этом списке претендентов на участие в тендере, однако, по данным издания, в конечном итоге заказ она не получила.

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Япония
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