Минобороны Японии расследует возможную утечку данных о ракетных разработках

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Японии проводит расследование в связи с возможной утечкой данных о ракетных разработках после хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Министерство обороны проводит тщательное расследование относительно того, могла ли возможная утечка данных повлиять на безопасность", - сказал он.

Газета Asahi сообщила в среду, что злоумышленники могли получить доступ к эксплуатационным характеристикам гиперзвуковых ракет, которые японское министерство обороны разослало нескольким компаниям с целью дальнейшего создания прототипа. Mitsubishi Electric также была в этом списке претендентов на участие в тендере, однако, по данным издания, в конечном итоге заказ она не получила.