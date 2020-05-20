В Бурунди началось голосование на президентских, парламентских и местных выборах

ПРЕТОРИЯ, 20 мая. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в среду в Бурунди на начавшихся в этой африканской стране президентских, парламентских и местных выборах.

Бурунди последовала примеру ряда других государств Африки, включая Мали, Гвинею и Бенин, где прошли выборы различного уровня, несмотря на пандемию коронавируса нового типа, отметил южноафриканский телеканала eNCA, указав, что общее число избирателей достигает 5,1 млн человек.

Действующий президент страны Пьер Нкурунзиза, находящийся у власти с 2005 года, принял решение не выставлять свою кандидатуру на очередной срок, что обострило борьбу за пост главы государства. В избирательные бюллетени на президентских выборах внесены семь кандидатов. Наибольшие шансы, по мнению африканских обозревателей, имеют двое из них - представитель правящей партии "Национальный совет в защиту демократии - Силы в защиту демократии" Эварист Ндайишимийе и лидер оппозиционной партии "Национальный совет за свободу" Агатон Рваса. Эварист Ндайишимийе также пользуется поддержкой со стороны нынешнего главы государства. Если никто из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то 19 июня пройдет второй тур президентских выборов.

Одновременно с президентскими в Бурунди проходят и всеобщие выборы. В предыдущем составе Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) подавляющее большинство имела партия "Национальный совет в защиту демократии - Силы в защиту демократии". Система выборов в Национальную ассамблею сложная и отражает как историческую традицию, так и этнический состав Бурунди. Из общего количества в 121 депутата 100 избираются от 18 округов, а остальные - на основе особой системы, гарантирующей представительство различных национальных общин. При этом предусмотрена квота для женщин в размере 30% от общего числа депутатов нижней палаты.

Одной из особенностей нынешних выборов является отсутствие на них международных наблюдателей. Правительство Бурунди отказало в прибытии в страну наблюдателей от ООН и Африканского союза, обвинив последний в близости к оппозиции. Предполагалось, что для мониторинга президентских и всеобщих выборов прибудут представители региональной организации - Восточноафриканского сотрудничества (ВАС). Однако бурундийские власти объявили, что наблюдатели от ВАС должны будут пройти 14-дневный карантин. В результате последние отказались от поездки.

Бурунди, по классификации Всемирного банка, является одной из трех самых бедных стран мира. До 75% граждан Бурунди живут в условиях крайней нищеты.