От разведения сил до возможной заморозки конфликта. Ситуация в Донбассе при Зеленском

Инаугурационная речь Владимира Зеленского 20 мая 2019 года так же, как и его предвыборные речи, была полна надежд на урегулирование главной проблемы украинцев - конфликта в Донбассе. Новый лидер тогда раскритиковал своих предшественников за бездеятельность и пообещал сделать все, чтобы переломить ситуацию. "Чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, а, если будет надо, то я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - заверял тогда Зеленский.

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский, ровно год назад вступивший в должность президента Украины, продолжает позиционировать себя как политик, который принесет долгожданный мир на восток страны. На деле же перспектива реинтеграции Донбасса пока остается столь же далекой, какой она была и 12 месяцев назад. Если продвижение и произошло, то лишь исключительно в гуманитарной сфере и отнюдь не в тех масштабах, которые можно было бы ожидать.

Делая ставку на обещание урегулировать конфликт в Донбассе, Зеленский не прогадал. Согласно опросу центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко годовалой давности - от 16 мая 2019 года, 88,4% населения Украины главным вопросом, требующим скорейшего разрешения, считали прекращение огня на востоке страны. Проблема возвращения пленных тогда волновала 84,3% респондентов.

Год спустя 70% украинцев считают, что нынешняя власть во главе с Зеленским не смогла успешно решить задачи по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 27 по 30 марта Киевским международным институтом социологии. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 12%. Причем число граждан, позитивно воспринимающих действия власти на этом направлении, упало в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда таких было 25%. И почти в четыре раза по сравнению с ноябрем прошлого года (46%).

Оптимистичное начало

Приход Зеленского во власть изначально внушал оптимизм. Уже в первые несколько дней после инаугурации вооруженный конфликт стал менее напряженным - количество обстрелов уменьшилось, а тяжелые виды вооружений почти не применялись. Затишье на линии соприкосновения было связано с ожиданием сигналов от Зеленского. Тогда представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник уточнял, что Донбасс ждет от Киева указов о прекращении огня, отводе войск и договоренности о перемирии.

И хотя конкретных указов Зеленского не последовало, активизация переговорного процесса как по Донбассу, так и по российско-украинским гуманитарным вопросам действительно началась. 11 июля, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента, состоялся его первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Тогда, кроме прочего, лидеры двух стран обсудили продолжение переговоров в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина). 17 июля на заседании Контактной группы в Минске было согласовано бессрочное прекращение огня, которое началось 21 июля.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Освобождение было проведено по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел арестованный по обвинению в госизмене главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. На Украину вернулись 24 моряка, арестованных еще при президенте Петре Порошенко за нарушение границы РФ в Керченском проливе, а также осужденные в России за терроризм и шпионаж Роман Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб, Станислав Клых.

Уже на следующий день Владимир Путин, общаясь с французским коллегой Эмманюэлем Макроном о перспективах совместной работы в рамках нормандского формата, отметил целесообразность тщательной подготовки очередного саммита. Было обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", которая, по сути, является механизмом предоставления особого статуса Донбассу. А уже 12 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Киев разрабатывает карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками, подчеркнув, что такая работа идет в рамках подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки".

Двигаясь к нормандскому саммиту, на который лидеры "четверки" не могли собраться с октября 2016 года, стороны конфликта к 12 ноября выполнили одно из основных условий его проведения: Киев и республики Донбасса успешно развели силы и средства на участке в районе села Петровское. Незадолго до этого состоялось разведение в районе города Золотое, а еще раньше - 30 июля - в районе населенного пункта Станица Луганская. Таким образом, состоялось разведение на трех пилотных участках, о чем стороны договорились еще три года назад, но так и не выполнили до того времени.

В результате 9 декабря саммит состоялся. В Париже в течение двух с половиной часов тему Донбасса обсуждали президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский. Все стороны назвали мероприятие полезным, договорились о необходимости встретиться вновь, а также осуществить обмен пленными и разведение на новых участках. А уже 29 декабря состоялся первый за два года большой обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124 человека.

Перелома не произошло

Действия, предпринятые по Донбассу до Нового года, до сих пор остаются самыми результативными. Как заявил сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, первые шаги новой власти относительно мира были оптимистичными. "Начался обмен пленными, вернули корабли (которые Украина потеряла в результате инцидента в Керченском проливе - прим. ТАСС), было проведено разведение войск, состоялась встреча в "нормандском формате". Потом - ступор. Это была первая ошибка президента, когда не хватило политической воли идти дальше по пути мира и подключать все политические силы к данному процессу", - отметил политик.

Об отсутствии прогресса в теме возвращения мира заявил в беседе с корреспондентом ТАСС и директор Украинского института политики Руслан Бортник. "Несмотря на то, что переговоры интенсифицировались, появились ситуативные договоренности по "формуле Штайнмайера" и по разведению сил, перелома в мирном переговорном процессе, после которого можно было бы констатировать необратимость реализации Минских соглашений, пока не наступило", - констатировал он.

В то же время политолог считает, что 2019 год президентства для Зеленского можно назвать успешным, хотя бы потому, что ему удалось хотя бы отчасти реанимировать минский процесс и работу нормандского формата.

С начала 2020 года результативность переговоров по Донбассу пошла на спад. Определенное движение продолжается разве что по гуманитарному направлению: 16 апреля прошел первый в этом году обмен, в результате которого Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20. И хотя Зеленский по-прежнему говорит о приверженности минским договоренностям, он все чаще повторяет тезисы о том, предусмотренные ими местные выборы в Донбассе возможны только после передачи Украине контроля над участком границы с РФ и возвращения в регион всех ранее покинувших его жителей. Более того он заявил, что в случае, если до конца 2020 года не удастся продвинуться в решении конфликта, то взамен "Минска" Киев может перейти к плану "Б".

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС украинский политолог Андрей Золотарев, суть этого плана состоит в заморозке конфликта. "Разговоры о плане "Б" - это демонстрация того, что в вопросе Донбасса цель - ничто, а процесс - все", - отметил он, добавив, что другой альтернативы "Минску", которая не приводила бы к военной эскалации, просто не существует.

Имитация урегулирования

На фоне ослабления переговорного процесса и перспектива нового нормандского саммита стала отдаляться. "Четверка" сошлась во мнении, что без выполнения решений встречи в Париже новая невозможна. Чтобы придать импульс переговорам, весной Зеленским был предложен ряд инициатив. Так, 11 марта в Минске Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе при участии заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака договорилась создать консультативный совет в составе политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В него, как предполагалось, с правом решающего голоса должны были войти десять представителей от Украины, десять - от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая площадка появится на переговорах уже 26 марта. Но этого не произошло.

В Киеве начались протесты, во время которых возглавляемые Петром Порошенко силы заявили о том, что создание совета будет сродни капитуляции Украины. Бунтари нашлись и внутри пропрезидентской партии: 29 депутатов Верховной рады от "Слуги народа" обратились к Зеленскому с просьбой не соглашаться на консультативный совет, создание которого, по их мнению, "фактически будет означать проведение прямых переговоров с боевиками".

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил сомнение в искренности Киева активизировать урегулирование конфликта. "Инициативы Ермака как бы демонстрируют, что Украина заинтересована в интенсификации мирного процесса. Но этим трудно обмануть серьезных людей", - заявил он, комментируя идею создания консультативного совета.

При этом Погребинский отметил, что Москва реагирует на такие события "в реактивном режиме", напомнив в этом контексте о состоявшемся 13 мая визите в ведомство федерального канцлера Германии заместителя руководителя администрации президента России Дмитрии Козака для участия в дополнительных консультация по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам самого Козака, консультации имели цель дать дополнительный импульс переговорам в нормандском и минском форматах. "Я не считаю безнадежной возможность Москвы и Берлина договориться. Это ключевой вопрос, ведь тогда и Париж присоединится к их идеям", - уверен Погребинский. Любопытно, что о намерении посетить Берлин уже заявил и Ермак, сообщив, что отправится туда в ближайшие недели совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме инициативы консультативного совета, процесс создания которого затормозился, Киев расширил украинскую делегацию на переговорах в Минске, в частности за счет включения в нее вице-премьера Украины Алексея Резникова. Как пояснил сам Ермак, "Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, так как необходимы существенные сдвиги в целом ряде проблем".

В ЛНР восприняли расширение украинской делегации без оптимизма: представитель республики в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник отметил, что новые люди будут тормозить переговорный процесс. По мнению же политолога Бортника, Зеленский таким образом попытался снять с себя часть ответственности.

А 16 мая глава офиса президента Ермак заявил, что уже на следующее заседании Контактной группы 27 мая Киев пригласит своих представителей неподконтрольного ему Донбасса из числа переселенцев, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий с стороны непризнанных квазигосударственных образований".

В ДНР и ЛНР раскритиковали такую идею, назвав ее подменой прямого диалога между Киевом и Донбассом.

Развитие ситуации в Донбассе

В целом ситуация в регионе пока не улучшилась, а за последние несколько недель даже обострилась. 15 мая Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о резком увеличении за последние три недели числа раненых среди мирного населения, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры. Более того назрел новый виток конфронтации с Россией. На прошлой неделе Киев принял решение о продлении и обновлении санкций в отношении ряда российских юридических и физических лиц. А по результатам последнего заседания Контактной группы 14 мая офис Зеленского заявил, что полностью исключает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Эксперт Золотарев полагает, что причиной отсутствия реального продвижения в решении вопроса Донбасса являются так называемые красные линии в виде очередности выполнения пунктов "Минска" и нежелания Киева говорить с республиками Донбасса, которые сам себе нарисовал Зеленский. "Чтобы выполнить свое обещание вернуть мир, надо проявить политическую волю, а власть - это и есть, прежде всего, проявление политической воли. Но Зеленский уперся в "красные линии", - отметил он.

Не верят в положительное развитие ситуации и оппозиционеры. Член "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин уверен, что "война при Зеленском будет продолжаться", так как она "выгодна и международной мафии, и украинской власти, ведь она приносит им колоссальные доходы, а еще война в Донбассе создает критическое напряжение на границе с Россией, что дает странам условной антироссийской коалиции широкие возможности для геополитических маневров".

Политолог Погребинский также полагает, что в продолжении конфронтации виноват частично Запад. "Для реального мира не хватает политической воли и у руководства Украины, и у руководства Европы: позиция Франции и Германии должна быть иной. Несмотря на то, что публично они заявляют о необходимости выполнять Минские соглашения, а также обвиняют Москву, а не Киев в их невыполнении, они точно знают, кто их не выполняет. Ясно, что это откровенное лукавство", - уверен он.

"Европейцы понимают, что ситуация безнадежна и вернуть Донбасс в состав Украины не удастся, поскольку они поддерживают позицию о том, что Донбасс должен быть возвращен на условиях Киева, чего точно не будет. Они это осознают, но не могут отказаться от своей позиции поддержки Украины и от противостояния России, потому что это означало бы раскол в евроатлантике", - считает Погребинский.

По мнению эксперта, Украина при Зеленском продолжает действовать в интересах США, а "США заинтересованы в том, чтобы удерживать ситуацию в Донбассе таким образом, чтобы не дать сблизиться позициям Европы и России", которая поддерживает интересы Донбасса. "Поэтому до тех пор, пока для Европы важнее будет евроатлантическое единство, чем собственные экономические интересы и безопасность в отношениях с Россией, урегулирование в Донбассе невозможно", - полагает эксперт.

Как бы там ни было, миротворческие обещания и идеи Зеленского пока не приблизили Донбасс к миру. Возможно, с пониманием длительности процесса связана недавно прозвучавшая идея о втором президентском сроке нынешнего украинского лидера. Такую вероятность озвучил в недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Трофимов.

"Я не думаю, что это будет пятилетний срок [Зеленского]. Все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции. Потому что действительно мало пять лет для того, чтобы что-то изменить", - отметил Трофимов.

Сам же глава государства в вышедшем 22 апреля на экраны документальном фильме "Год президента Зеленского" продолжал заверять украинцев, что завершит конфликт в Донбассе.