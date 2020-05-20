Зеленский заявил, что "нормандский саммит" в Берлине не состоялся из-за коронавируса

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня своей инаугурации заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), которую планировалось провести в Берлине в апреле, не смогла состояться из-за пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос о результатах в сфере урегулирования конфликта в Донбассе, он назвал проведение трех обменов удерживаемыми лицами, как с РФ, так и с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

"Давайте по очереди, по поводу того, чего мы достигли на встрече в "нормандском формате". На сегодня у нас было три обмена. Как бы там ни было, 135 человек вернулись на Украину. 135 украинцев были освобождены", - сказал он. При этом он выразил сожаление, что не состоялся саммит "четверки", который должен был пройти в Берлине.

"Из-за коронавируса у нас не произошла встреча в "нормандском формате", но мы смогли "дожать" и вернули домой еще 20 человек", - сказал он.

При этом Зеленский заявил, что надеется, что после прекращения карантина саммит все же состоится. "И с Германией, и с Францией - мы со всеми говорили, все поддерживают идею, что после COVID-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что не собирается отказываться от возможности договариваться с руководством России. "Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться", - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что о проведении нового саммита в Берлине нельзя говорить до тех пор, пока не будут выполнены решения, принятые на предыдущей встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

Заседание контактной группы

Украинская сторона попросила ОБСЕ организовать внеочередное заседание контактной группы в связи с обострением ситуации с безопасностью в Донбассе, сообщил Зеленский.

"Сегодня... из-за заявления господина Пасечника [Леонид Пасечник является главой Луганской народной республики] он [Леонид Кучма - полпред Украины на минских переговорах] написал письмо. Он собирает срочное заседание контактной группы и написал это письмо на имя Хайди Грау [спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине]", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее появилось сообщение, что Народная милиция ЛНР во исполнение указания главы ЛНР Леонида Пасечника привела свои подразделения в высшую степень боевой готовности. При этом отмечается, что решение главы ЛНР вызвано "участившимися вооруженными провокациями украинских карателей, направленными на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения республики". В частности, сообщается, что в результате обстрелов со стороны киевских силовиков 16 мая была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ, а после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.