Зеленский назвал сроки "большой приватизации" на Украине

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Так называемая средняя и большая приватизация на Украине начнется после завершения пандемии коронавируса, для этого уже все готово. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю первой годовщины вступления на должность главы государства.

"Что касается средней и большой приватизации - все готово и будет проводиться после COVID-19. Отель "Днепр" уже готов, я думаю, что это будет пилотный проект", - сказал он.

Зеленский также сообщил, что разработан соответствующий план большой приватизации. К продаже на публичных торгах будет готовиться крупная энергогенерирующая компания "Центрэнерего", привел пример президент.

Глава государства отметил, что вопросом привлечения инвестиций на Украину будет заниматься единый офис, и что уже разработан план "быстрых инвестиций" в страну в размере 7 млрд долларов и определены конкретные инвесторы под этот план.