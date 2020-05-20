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Маас в разговоре с Лавровым призвал к содействию в реализации решений нормандского саммита

В МИД РФ по итогам беседы сообщили, что Сергей Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что во время вчерашнего телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым призвал РФ содействовать реализации решений нормандского саммита в Париже. Его слова привела в Twitter пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Я дал ясно понять, что сотрудничество России как участницы процесса реализации Минских соглашений срочно необходимо для того, чтобы РФ и Украина достигли прогресса в выполнении решений нормандского саммита", - сказал Маас.

В МИД РФ по итогам беседы сообщили, что Лавров "указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы".

Как подчеркнули на Смоленской площади, Лавров также отметил, что высказывания Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в его авторской статье в журнале "Шпигель" от 8 мая прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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