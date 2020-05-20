Зеленский сообщил, что Кучма просил снять его с должности полпреда на минских переговорах

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Леонид Кучма просил его об отставке с должности полпреда Киева на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, но он пока не давал на это согласие.

"По поводу Леонида Кучмы. Он является руководителем, он участвует в переговорах. Просто сейчас встречи проходят в видеоформате", - сказал он в среду на пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.

Кроме того, продолжал Зеленский, "у нас есть [вице-премьер, заместитель Кучмы на переговорах в Минске] Алексей Резников, он профессиональный человек, он глубоко в процессе".

"И действительно, - сказал президент, - Леонид Данилович Кучма говорил: давайте передадим все мои полномочия господину Резникову. Это правда. Мне кажется, что с нашей стороны и с российской стороны должен быть обновленный состав. Давайте дождемся обновления состава".