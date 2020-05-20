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Зеленский заявил о необходимости расследовать скандал вокруг "пленок Порошенко и Байдена"

Президент Украины подчеркнул, что оценку записям должны дать правоохранительные органы

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Следственные органы Украины должны расследовать историю с записями телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обнародованные одним из депутатов Рады аудиозаписи их телефонных разговоров о внутренней политике Украины. По мнению Зеленского, бывший украинский лидер и его окружение должны будут понести ответственность за свои преступления.

"Что касается приговора господину [Петру] Порошенко, то я уверен в этом, - сказал Владимир Зеленский. - Вы же видели вчерашний скандал (публикацию аудиозаписей - прим. ТАСС). Я думаю, они так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все-таки не мои".

Президент подчеркнул, что оценку записям должны дать правоохранительные органы Украины. "Я знаю, что Генеральный прокурор Украины ещё вчера зарегистрировалась уголовное дело. Будут расследовать, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, но это к правоохранителям", - добавил он.

"Пленки Порошенко и Байдена"

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач во вторник на пресс-конференции обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Петр Порошенко, бывший вице-президент США Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат заявил, что одной из тем разговоров, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, является предоставление американской стороной "1 млрд долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma", которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

На одной из записей разговора Порошенко и Керри, состоявшегося якобы 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина". Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента Байдена. Записи содержат также и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины. В частности, Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий. Генеральная прокуратура Украины после публикации записей завела уголовное дело по подозрению Порошенко в государственной измене и злоупотреблении властью.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)Зеленский, Владимир Александрович
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