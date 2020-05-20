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Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины заявил, что "не хотел бы использовать план "Б" и "С"

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Говоря о намерении "найти выход из ситуации" по урегулированию конфликта в Донбассе, Зеленский упомянул и необходимость договариваться с Москвой.

"Даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки "додавить" и мы могли найти дипломатический выход из этой ситуации по минским договоренностям, - сказал он. - Я не хотел бы использовать план "Б" и "С". Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - сказал он в среду на пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.

Комментируя перспективы саммита в "нормандском формате", Зеленский также особо отметил необходимость контактов с руководством РФ. "Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться", - сказал он.

Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже. Тогда было договорено вновь встретиться в "нормандском формате" в апреле, но новый саммит пока так и не состоялся.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияЗеленский, Владимир Александрович
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