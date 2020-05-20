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Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной

По словам украинского лидера, Киев каждый год должен выплачивать многомиллиардные кредиты

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Украина серьезная, но бедная страна, которой необходимо выплачивать многомиллиардные кредиты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации.

"Мы серьезная страна, но мы страна бедная, и это нужно признать, которая каждый год должна выплачивать миллиарды долларов США за пользование этими кредитами. Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев "не печатает деньги", и выполняет рекомендации. В этих условиях, продолжил президент, Украина будет делать все возможное для обеспечения необходимых социальных выплат и роста заработных плат.

Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек. По данным социологов, в конце апреля 39% украинцев сообщили о финансовых трудностях, у 45% не было сбережений.

Теги
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