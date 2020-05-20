Зеленский заявил, что подумает о втором президентском сроке

"Я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. На весь список [предвыборных обещаний] недостаточно будет одного срока", - сказал он в среду на пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.

Президент заявил, что по разным оценкам, сейчас за него готовы проголосовать от 40% до 50% избирателей, но в случае выхода во второй тур эта поддержка может достичь 75%. "Я думаю, это ответ на то, как народ ко мне относится", - добавил Зеленский.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля 2019 года, по его результатам Зеленский набрал более 73,2% голосов, почти в три раза опередив своего оппонента Петра Порошенко.