Додон: Плахотнюк пытается использовать геополитику, чтобы вернуть контроль над Молдавией

КИШИНЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Беглый олигарх Владимир Плахотнюк пытается использовать геополитику, чтобы вернуть контроль над Молдавией и избежать ответственности по выдвинутым против него Генеральной прокуратурой обвинениям в хищении €1 млрд из банков страны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС президент Молдавии Игорь Додон, комментируя попытки олигарха разрушить правящее большинство Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ) в парламенте и отправить в отставку правительство Иона Кику. По его словам, для этого кабинет, который проводит взвешенную внешнюю политику, подконтрольные олигарху политики и СМИ обвиняют "в отходе от европейских ценностей".

"Я вижу, как в последнее время снова пошла в ход геополитика. Депутаты, которых шантажом и подкупом заставляют покидать ДПМ, говорят, что делают это из-за приверженности "европейским ценностям". Пошли призывы - "давайте скинем" социалистов и Додона", так как они - "рука Путина". Как раз на таких вещах Плахотнюк всех и "разводил" последние десять лет - и Партию коммунистов бывшего президента Владимира Воронина, и проевропейских либерал-демократов экс-премьера Владимира Филата, которые в 2013 году хотели объединить усилия, чтобы убрать его от власти", - сказал Додон. Он напомнил, как в том году европейские эмиссары заставили выступившего против Плахотнюка премьера Филата отказаться от союза с Ворониным и заключить новый союз с олигархом. В итоге Филат оказался в тюрьме, а партия Воронина - вне парламента.

"Заигрывания с олигархом плачевно закончилось и для них, и для страны. Такая же участь постигнет и тех, кто сейчас попытается поиграть в геополитику с Плахотнюком, если нынешние лидеры проевропейских партий помогут каким-то чиновникам из Брюсселя отчитаться о борьбе "с российской угрозой" и пойдут на альянс с олигархом", - заметил глава Молдавии.

В последние недели ДПМ, которую до бегства из страны возглавлял Плахотнюк, покинуло 15 из 29 депутатов, которые ушли в группу "Про Молдова", которую возглавляет приближенный к олигарху экс-спикер Андриан Канду и партию Шора. У правящей коалиции ПСРМ и ДПМ осталось 52 депутата при необходимом минимуме в 51 из 101. Власти утверждают, что подкупом депутатов занимаются Плахотнюк и бежавший с ним, осужденный по делу о банковском хищении Илан Шор, которые таким образом пытаются избежать ответственности по возбужденным против них уголовным делам и сворачивания бизнеса, который они контролируют в Молдавии через своих ставленников.

Переговоры о новом правительстве

Игорь Додон заявил, что сделает все, чтобы не допустить к власти представителей группы "Про Молдова" и партии Шора, за которыми стоят бежавшие из страны олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор.

"Мафия Плахотнюка и Шора угрозами, подкупом выводит из входящей в правящую коалицию ДПМ депутатов, которые переходят в группу "Про Молдова" и партию Шора, чтобы разрушить правящую коалицию, добиться отставки правительства и дестабилизировать ситуацию в стране и без того непростую из-за пандемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса. Но я сделаю все, чтобы не допустить их к власти: если правительство уйдет в отставку, незамедлительно приглашу на переговоры ПСРМ, ДПМ и оппозиционные Партию действия и солидарности, партию "Платформа достоинства и правды". Однако с "Про Молдова" и партией Шора никаких переговоров не будет, нам не о чем говорить с теми, кто обвиняется в хищении миллиарда и покупает депутатов из других фракций. А с остальными решим: создаем правительство национального спасения, чтобы навсегда очистить страну от бандитов или идем на досрочные выборы", - сказал Додон.

В последние недели ДПМ, которую до бегства из страны возглавлял Плахотнюк, покинуло 15 из 29 депутатов, которые ушли в группу "Про Молдова", которую возглавляет приближенный к олигарху экс-спикер Андриан Канду и партию Шора. У правящей коалиции ПСРМ и ДПМ осталось 52 депутата при необходимом минимуме в 51 из 101. Власти утверждают, что подкупом депутатов занимаются Плахотнюк и Шор, которые таким образом пытаются избежать уголовной ответственности по возбужденным против них уголовным делам и сворачивания бизнеса, который они контролируют в Молдавии через своих ставленников. "Мафия Плахотнюка хочет таким образом заиметь 24-25 депутатов, чтобы ни у кого не было большинства в парламенте. И тогда эти бандиты будут торговаться, играть между левыми и правыми, в том числе и на геополитике, как это делал в последние десять лет Плахотнюк", - пояснил Додон.