Додон считает, что отставка кабинета Кику обернется катастрофой для Молдавии

КИШИНЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Отставка правительства Иона Кику, которой добивается бежавший из страны олигарх Владимир Плахотнюк, обернется катастрофическими последствиями для Молдавии в нынешних условиях. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в среду президент Игорь Додон, комментируя попытки оппозиции разрушить правящее большинство Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ) в парламенте и отправить кабинет в отставку.

"Правительство Кику не политизировано, оно состоит из профессионалов, которые хорошо справляются с очень сложной ситуацией в стране. Отправить его в отставку и назначить новых людей, которые 2-3 месяца будут входить в работу на фоне пандемии коронавируса, сопутствующего экономического кризиса и засухи? Этого могут желать только те, кто хочет дестабилизации перед предстоящими осенью президентскими выборами. Чтобы был холод, голод, не было денег для выплаты пенсий и зарплат, не было возможности бороться с пандемией, вторую волну которой прогнозируют осенью", - сказал Додон. По его словам, именно с этой целью подконтрольные Плахотнюку депутаты добились блокирования через Конституционный суд выделенного Россией кредита в €200 млн, которые планировалось направить на укрепление бюджета и инвестиционные проекты.

"Другой состав правительства не справится с очень сложной ситуацией в стране лучше, чем нынешний. Даже наши оппоненты признают, что стране повезло, что у власти не прежний кабинет, который был сформирован наспех, в условиях прошлогоднего политического кризиса, и, по общему признанию, был очень слабым", - заметил президент.

Атака олигарха

Глава республики считает, что "люди Плахотнюка в парламенте Молдавии активизировались в попытках дестабилизировать ситуацию в стране в связи с тем, что правительство Кику, вопреки их ожиданиям, справляется с кризисом и благодаря взвешенной внешней политике получило финансовую помощь от России, МВФ, Евросоюза". "К этому их подтолкнуло и то, что новый генеральный прокурор Александр Стояногло добился прогресса в расследовании банковских хищений и предъявил обвинение об участии в нем Плахотнюку. В ближайшее время в США будет направлен запрос об его экстрадиции", - пояснил он.

"И президент, и премьер, и спикер парламента Зинаида Гречаный намерены оказать всемерную поддержку правоохранителям, в расследовании до конца банковской кражи, возвращения государству международного аэропорта Кишинева, который был незаконно приватизирован окружением Плахотнюка. Поэтому именно мы стали главной целью атаки этой бандитской группировки", - сказал Додон.

В последние недели ДПМ, которую до бегства из страны возглавлял Плахотнюк, покинули 15 из 29 депутатов, они ушли в группу "Про Молдова", которую возглавляет приближенный к олигарху экс-спикер Андриан Канду, и в партию Шора. У правящей коалиции ПСРМ и ДПМ осталось 52 депутата при необходимом минимуме в 51 из 101. Власти утверждают, что Плахотнюк и бежавший с ним банкир Илан Шор, осужденный по делу о хищении из банков, занимаются подкупом депутатов. По мнению Додона, таким образом они пытаются избежать уголовной ответственности по возбужденным против них уголовным делам и сворачивания бизнеса, который они контролируют в Молдавии через своих ставленников.