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Зеленский заявил, что на Украине нет языкового вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о языке создан искусственно

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине вопрос о языке не стоит и создан искусственно.

"Я уверен, что вопрос языка на Украине не стоит, очень искусственный этот вопрос. Справедливость должна быть для всех. У нас много национальных меньшинств, для многих родной язык - не украинский. Но я считаю, что они должны знать украинский язык, это нормально", - сказал он в среду на пресс-конференции по поводу первой годовщины пребывания в должности главы государства.

Зеленский привел пример отношений Украины и Венгрии, которые в последнее время переживают не лучшие времена, в том числе из-за разногласий по языковому вопросу. "Они блокируют членство в Европейском союзе и НАТО, и мы знаем из-за чего. Именно из-за таких вопросов - <...> исторического наследия и вопроса языка", - сказал президент. Он заявил о готовности провести встречу с венгерским премьером и подписать комплексный меморандум, который бы урегулировал разногласия по данному вопросу.

Один из журналистов заявил Зеленскому, что не может вести эфир на своем канале на родном русском из-за действия закона о государственном языке. В ответ президент возразил, что "можно вести эфир на любом языке". "У вас есть [языковое] квотирование. Справедливое квотирование, или нет, - об этом можно говорить", - добавил глава государства. Однако Зеленский не ответил прямо на следующий вопрос о том, следует ли изменить закон о госязыке.

Закон о госязыке

Закон государственном языке предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны не только все чиновники - президент, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители и чиновники всех государственных учреждений, служащие правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, но также педагоги и медицинские работники. Обязаны владеть госязыком и депутаты. Для них предусмотрены сертификаты, свидетельствующие об уровне владения украинским.

Требование о владении языком распространяется также на все предприятия, учреждения, организации в сфере обслуживания. Все культурно- массовые мероприятия в стране, согласно требованиям документа, должны проводиться только на государственном языке, театральные постановки на других языках - сопровождаться субтитрами на государственном. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

Украинский язык обязателен и для всех СМИ, включая интернет-издания. Доля госязыка на общенациональных каналах должна составлять не менее 90% (ранее - 75%), а на региональных - не менее 80% (ранее - 60%). Все передачи на других языках подлежат обязательному дубляжу на украинский.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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