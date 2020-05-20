Зеленский заявил, что на переговорах с США, Канадой и ЕС всегда поднимает вопрос Крыма

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с представителями США, Канады и стран Евросоюза всегда обсуждает вопрос Крыма.

"Крыма в информационном пространстве страны, может быть, и мало. Но его точно не мало в государстве Украина. Я непосредственно обговариваю ситуацию по Крыму, обговариваю со всеми, с кем встречаюсь <...> И США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, все говорят про санкционную политику [в отношении России]. Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты", - сказал он в среду на пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.

Президент также проинформировал, что недавно у него состоялась очередная встреча с представителями крымских татар, на которой было решено создать отдельную группу, которая займется "наработками в законодательство страны", в том числе в конституцию. По словам президента, на Украине реализуется несколько государственных программ по поддержке крымских татар. Одна из них касается строительства жилья на юге страны (в Херсонской области) при содействии Турции.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно, президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с воссоединением Крыма с Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики. Представители США и ЕС ранее неоднократно давали понять, что в случает реализации минских соглашений будут сняты только те санкции, которые были введены вслед за событиям на востоке Украины. Санкции, касающиеся непосредственно Крыма, останутся в силе.