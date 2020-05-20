Эксперты считают, что Зеленский продолжит руководить Украиной в рамках парадигмы Порошенко

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский крайне зависим от политики своего предшественника Петра Порошенко, изменить этот курс не позволяет сложившаяся на Украине политическая модель. Такую точку зрения высказал в среду директор Украинского института политики Руслан Бортник в ходе онлайн-конференции в ТАСС, посвященной анализу и оценке деятельности лидера страны в первый год его работы.

"Зеленский потерял шанс навязать обществу свою систему и свою повестку дня. Потому что в украинской системе, а украинское государство институционально слабое, рейтинги - это возможность управлять. Как только ты теряешь рейтинг, финансовые группы, местное самоуправление начинают отворачиваться от тебя и смотреть дальше, с кем дружить в следующем политическом цикле. И система перестает функционировать", - считает эксперт.

По его мнению, с падением рейтинга "Зеленский может превратиться в красивую фигуру, но абсолютно не влияющую на политические и экономические процессы, которые идут в стране". "Зеленский не идет по пути Порошенко, он "стоит по пути" Порошенко", - подытожил Бортник.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов акцентировал внимание на том, что в нынешних условиях у Зеленского не только нет стратегии, ему в принципе не комфортно работать в рамках те или иных стратегий, того или иного формата. "Он взял модель Порошенко, и теперь в ее рамках предпринимает тактические шаги, которые удобны его команде", - сказал эксперт.

В этой связи, уверен Денисов, не приходится ожидать изменений позиций Киева по европейской интеграции, по Крыму, по урегулированию в Донбассе, по российско-украинским отношениям.

О Крыме

Российские и украинские эксперты считают, что действующая украинская власть не хочет возвращать Донбасс, а вернуть Крым не может.

"Действующая [украинская] власть не хочет [вернуть под свой контроль] Донбасс и говорит о Крыме, чтобы только что-то сказать. Они отрабатывают вопрос Крыма как пункт обязательной программы. Если бы нашлась политическая воля собраться и сказать, что Донбасс мы не хотим, давайте установим статус-кво и восстановим какие-то экономические связи, - на этом история заканчивается. Теоретически, это возможно. Но практически для этого нужно иметь политическую волю признать реальность, - считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. - Но в реальности этого не будет".

Эксперты отметили, что у Киева сейчас нет веских причин выполнять Минские соглашения. "Зеленский должен вступать в конфликты, чтобы поменять ситуацию, а он из бизнеса, он не любит конфликтов, - считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. - Нобелевская премия мира для таких людей - мотивация, а у нынешнего политического руководства страны, по большому счету, отсутствует мотивация и причина реализовать Минские соглашения".

Украинское общественное мнение также не является достаточной мотивацией, так как, по словам ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, "украинское общество хочет мира на своих условиях, победы над Донбассом, нет ощущения, что мир необходим любой ценой", а Зеленский и его команда "культивируют такое отношение".

"Когда мы говорим о Крыме, то по отношению к Крыму они не могут, а по отношению к Донбассу они не хотят. Это является стержневым ограничивающим качеством украинской политики по отношению к этим двум территориям", - заключил он.

Погребинский заявил, что Зеленский и олигарх Игорь Коломойский только на публику транслируют образ людей с разными интересами.

Ранее в ходе пресс-конференции был представлен доклад Центра политической конъюнктуры, аналитики которого считают, что "в целом, команде Зеленского удается демонстрировать равноудаленность от всех олигархических групп". По мнению экспертов, "украинская экономика остается олигархической, но нынешнюю власть нельзя обвинить в том, что она ставит интересы олигархов выше интересов ее развития".

"В части [невозвращения Коломойскому национализированного] банка ("Приватбанка" - прим. ТАСС) решение [Зеленского], принятое под давлением Запада. Это правда, - считает Погребинский. - Но у него есть консенсус с Коломойским, они играют в игру отстраненности".

Аналогичного мнения придерживается и Руслан Бортник.

"Обнуление [влияния] Коломойского - ошибочная оценка, не следите за руками по "Приватбанку", где не осталось активов, смотрите на его другие направления, такие как "Центрэнерго", где Коломойский серьезно укрепился и получил кредиты от госбанков", - сказал аналитик.

Зеленский пообещал в ближайшее время подписать принятый Верховной радой 13 мая "антиколомойский" закон о банковской деятельности. Ключевым положением закона является запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Он направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Коломойский через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.