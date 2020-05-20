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Палестино-израильский конфликт
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Аббас попросил Путина провести конференцию по ближневосточному урегулированию

Президент Палестины Махмуд Аббас EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY /SPUTNIK / KREMLIN POOL
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Президент Палестины Махмуд Аббас
© EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY /SPUTNIK / KREMLIN POOL

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в послании президенту РФ Владимиру Путину попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил ТАСС в среду посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину. Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем. Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения", - заявил он.

Встреча ближневосточного квартета

Россия, ЕС, ООН и США обсуждают организацию встречи квартета ближневосточных посредников, сообщил посол Палестины.

"Россия, США, ЕС, ООН находятся в процессе организации встречи квартета ближневосточных посредников", - сообщил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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