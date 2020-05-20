В ДНР и ЛНР привели в повышенную боеготовность Народную милицию

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин привел в повышенную боевую готовность силы Народной милиции республики в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом говорится в заявлении главы ДНР, опубликованном в среду в его Telegram-канале.

"Мы готовы к прямому конструктивному диалогу с Киевом при условии добросовестного выполнения договоренностей украинской стороной. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: вчера на нашей территории снова ранена женщина - мирная жительница Еленовки. В этой связи мною как главой Донецкой народной республики принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева", - заявил Пушилин.

Обстановка в ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) ранее во исполнение указания главы ЛНР Леонида Пасечника привела свои подразделения также в высшую степень боевой готовности. Об этом в среду Луганскинформцентру сообщили в пресс-службе управления оборонного ведомства ЛНР.

В результате обстрелов со стороны киевских силовиков 16 мая, была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ, а после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности. В связи с произошедшим глава Леонид Пасечник заявил, что дал указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.

"В соответствии с решением главы ЛНР, вызванным участившимися вооруженными провокациями украинских карателей, направленными на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения республики, командование Народной милиции с 22:00 19 мая приступило к выполнению мероприятий по приведению в полную боевую готовность всех своих подразделений", - говорится в сообщении.

"На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских силовиков", - проинформировали в оборонном ведомстве ЛНР, отметив, что "Народная милиция ЛНР была и остается гарантом безопасности республики".

"Подразделения и воинские части Народной милиции ЛНР укомплектованы в полном объеме, а уровень профессиональной подготовки военнослужащих позволяет успешно пресечь любые агрессивные действия киевских оккупантов", - заверили в ведомстве.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Украинские военные неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями.