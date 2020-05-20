МИД Китая пригрозил США контрмерами за поздравление Помпео главы администрации Тайваня

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Китая выразило протест США и пригрозило принять необходимые контрмеры в отношении американской стороны за "вмешательство во внутренние дела КНР" и поддержку сепаратистских сил на Тайване. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал в среду на брифинге заявление госсекретаря США Майкла Помпео, в котором тот поздравил главу администрации Тайваня Цай Инвэнь с вступлением в должность на второй четырехлетний срок полномочий.

"20 мая госсекретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением, в котором поздравил руководителя тайваньского региона Цай Инвэнь с вступлением в должность и назвал ее президентом, а также восхвалил американо-тайваньские партнерские отношения", - указал он. "Такие действия американской стороны являются серьезным нарушением принципа одного Китая, идут вразрез с тремя китайско-американскими совместными коммюнике и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает в связи с этим решительное возмущение и осуждает такие действия", - сказал дипломат.

"Китай примет необходимые контрмеры в ответ на вышеизложенные ошибочные действия США. Ответственность за все последствия будет лежать на американской стороне", - подчеркнул он.

Как отметил Чжао Лицзянь, в мире существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью. "Такой грубый отход американской стороны от принципа одного Китая и трех китайско-американскими совместных коммюнике является открытым нарушением правительством США взятых на себя обязательств. Это направляет ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе и китайско-американским отношениям", - указал официальный представитель МИД КНР.

"Мы предостерегаем США, что независимость Тайваня является тупиковым путем, потворство и поддержка независимости Тайваня обречены на провал", - сказал он. "Китайская сторона призывает США немедленно исправить свои ошибки, строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, приостановить официальные обмены с Тайванем и увеличение материальных связей с ним, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, а также воздерживаться от любых действий и заявлений, которые негативно сказываются на мире и стабильности в Тайваньском проливе и китайско-американских отношениях", - резюмировал он.

Выборы на Тайване

На состоявшихся 11 января выборах на острове с большим отрывом победила действующая глава администрации Тайваня от Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с Китайской Народной Республикой. В среду глава администрации острова Цай Инвэнь, выступая на церемонии вступления в должность на второй четырехлетний срок полномочий, отметила, что считает неприемлемой формулу "одна страна - две системы", которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения.

В свою очередь представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что, отказываясь признавать принцип одного Китая, администрация Демократической прогрессивной партии Тайваня "в одностороннем порядке разрушила отношения между островом и материковым Китаем и политическую основу для мирного развития". Министерство обороны КНР в этой связи также выразило США решительный протест.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887 - 1975 годы), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая. Предлагаемая КНР модель "одна страна - две системы" была применена в отношении Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь), которые после перехода под китайскую юрисдикцию были наделены особым административным статусом и широкой степенью автономии.