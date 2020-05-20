NBC: Помпео устраивал роскошные ужины в Госдепе за счет американских налогоплательщиков

ТАСС, 20 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео регулярно устраивал роскошные ужины в здании ведомства с участием видных бизнесменов и общественных деятелей, используя не свои личные средства, а деньги американских налогоплательщиков. Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.

По их данным, Помпео вместе со своей супругой Сьюзен организовывал торжественные вечерние приемы в главном здании ведомства в Вашингтоне с момента вступления в должность в 2018 году по начало текущего года. За это время было дано порядка 20 ужинов, приглашения на которых получили около 500 человек. Порядка одной трети гостей были бизнесменами, примерно столько же - политики и члены правительства, около четверти - представители индустрии медиа и развлечений и только 14% - дипломаты или чиновники других стран.

На одном из последних подобных ужинов, состоявшемся в январе в разгар обострения американо-иранских отношений после убийства генерала Касема Сулеймани, присутствовали посол Саудовской Аравии в Вашингтоне принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, глава компании Raytheon Томас Кеннеди, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид. По сведениям NBC, ранее похожие приемы посещали также кантри-певица Риба Макинтайр, губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, экс-комиссионер Главной лиги бейсбола (MLB) Питер Юберрот, крупный техасский девелопер Харлан Кроу и многие другие состоятельные предприниматели.

Зачем нужны "ужины Мэдисона"

Эти мероприятия получили название "ужины Мэдисона" в честь четвертого президента (1809 - 1817 годы) и пятого госсекретаря (1801 - 1809 годы) США Джеймса Мэдисона, который любил собирать за одним столом ведущих американских политических деятелей и интеллектуалов того времени. Как отметила NBC, сейчас мероприятие начинается как правило в 18:00. Сначала гостей угощают коктейлями, спустя полчаса подаются основные блюда. Традиционно ужин завершается около 21 часа.

Телекомпания подчеркнула, что ряд сотрудников Госдепартмента выразили свои опасения в связи с тем, что на организацию таких ужинов может уходить несколько миллионов долларов, что якобы является нецелевым использованием бюджетных средств. По мнению источников, существует вероятность того, что Помпео проводит такие ужины, чтобы в том числе в неформальной обстановке пообщаться с руководством правящей Республиканской партии или ее крупными финансовыми донорами в преддверии выборов в Сенат Конгресса США в 2020 году. Возможно, считают они, Помпео таким образом ведет подготовку и к выдвижению кандидатом в президенты через четыре года.

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес заявил, что "обеспокоен утверждениями о том, что госсекретарь, возможно, использовал средства налогоплательщиков для проведения мероприятий, не имеющих ничего общего с внешней политикой и сосредоточенных на внутриполитической повестке". В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус назвала подобные ужины "первоклассной возможностью обсудить мировую политику с участием дипломатов, политиков, предпринимателей, ученых и журналистов".