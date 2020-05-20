Самолеты ВВС Израиля нарушили воздушное пространство Ливана

БЕЙРУТ, 20 мая. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в среду в воздушное пространство Ливана и совершили полеты на пониженной высоте над населенными пунктами. Об этом говорится в заявлении командования ливанской армии, распространенном агентством Al Watania.

"Израильские самолеты имитировали воздушные атаки на город Набатия и соседний с ним район Иклим ат-Туфах, - указывается в коммюнике. - Истребители были замечены также в небе над пограничной с Сирией местностью - фермами Шебаа, Хасбаей, Аркубом и вершиной Джебель-эш-Шейх".

Ливанские военные проинформировали командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совбеза ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года. Согласно их сведениям, на прошлой неделе не менее десяти израильских самолетов вторглись в воздушное пространство Ливана.

Президент республики Мишель Аун обсудил в среду обстановку на юге страны со специальным координатором ООН по Ливану Яном Кубишем. "Мы стремимся к сохранению спокойствия на границе, несмотря на израильские провокации", - привела слова главы государства пресс-служба президента. При этом Аун подчеркнул важность взаимодействия и координации между ливанской армией и миротворцами.

14 мая вмешательство миротворцев из состава ВСООНЛ предотвратило вооруженный инцидент на границе после того, как группа из 25 израильских военных вышла за пределы пограничных заграждений и провела операцию по прочесыванию местности возле ливанского селения Эдейса. По тревоге в этот пограничный район был направлен отряд ливанских солдат. Прибывший следом патруль "голубых касок" взял под контроль ситуацию, и через некоторое время израильские военнослужащие вернулись на свою территорию.