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Трамп грозит приостановить финансирование Мичигана и Невады из-за голосования по почте

Американский лидер назвал это решение властей штатов "мошенническим путем"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить федеральное финансирование штатов Мичиган и Невада, если их власти не прекратят попытки организовать голосование по почте. Соответствующие сообщения глава Белого дома разместил в среду в Twitter.

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"Мичиган направил 7,7 млн бюллетеней для удаленного голосования на праймериз (первичные выборы - прим. ТАСС) и всеобщих выборах (президентские выборы, которые состоятся 3 ноября - прим. ТАСС). Это было сделано незаконно и без санкции, - отметил Трамп. - Я запрошу приостановить финансирование, если они [власти штата] продолжат идти по этому мошенническому пути".

Аналогичное предупреждение президент вынес в адрес властей Невады. "Я могу приостановить финансирование штата. Извините, но вы не должны жульничать с выборами", - сказал Трамп.

Американский лидер неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте из-за пандемии.

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