Актриса из бразильского сериала "Во имя любви" покидает правительство Болсонару

ТАСС, 20 мая. Бразильская актриса Режина Дуарте покидает пост специального секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма крупнейшей южноамериканской страны. Об этом сообщил в среду в Twitter президент республики Жаир Болсонару.

"Режина Дуарте сообщила, что скучает по своей семье, но может продолжить работу на благо правительства и бразильской культуры в другом качестве. В ближайшие дни она возглавит Синематеку Сан-Паулу", - написал он.

Болсонару также опубликовал видеозапись, на которой актриса благодарит его за возможность перейти на новую работу, называя ее "мечтой" и "подарком". "Синематека Сан-Паулу - это настоящий музей бразильского кинематографа", - заявила она.

Дуарте известна российскому зрителю по роли одной из главных героинь телесериала "Во имя любви". На должности чиновника, отвечающего за культурную политику в правительстве Болсонару, она проработала менее трех месяцев. По информации бразильских СМИ, Дуарте рассчитывала занять кресло рангом выше и интересовалась у президента возможностью воссоздания министерства культуры, которое после вступления политика в должность было понижено в статусе и в течение прошлого года дважды переподчинялось разным министерствам. Однако статус министра актриса так и не получила.