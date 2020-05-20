ООН призвала Израиль отказаться от угроз аннексии палестинских территорий

ООН, 20 мая. /ТАСС/. ООН призывает Россию, США и Евросоюз активизировать посреднические усилия для палестино-израильского диалога, а Израиль - отказаться от угроз аннексии территорий Палестины. Об этом заявил в среду на проходящем по видеосвязи заседании СБ ООН спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов на фоне заявления Палестины о выходе из всех международных соглашений с США и Израилем.

"Я призываю моих коллег по ближневосточному квартету - США, Российскую Федерацию и Евросоюз - работать вместе с ООН, чтобы быстро продвинуться вперед с предложением, которое позволит квартету играть посредническую роль и совместно работать со странами региона для продвижения к миру", - сказал он. "Израиль должен прекратить угрозы аннексии", - добавил Младенов.

Спецкоординатор ООН также сообщил, что 21 мая проведет встречу с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе для обсуждения последних заявлений руководства страны. "Завтра я встречусь с палестинским премьером, чтобы лучше понять практическую сторону решения руководства [Палестины] и его реализации "на земле", - сказал он. Само объявление лидера Палестины Махмуда Аббаса Младенов назвал "отчаянным криком о помощи" и "призывом к немедленным действиям".

"Мы должны работать сообща, чтобы предотвратить эскалацию и радикализацию", - призвал представитель ООН.

Президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории. 17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.