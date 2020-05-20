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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае заверили, что поддержат ведущую роль ВОЗ в борьбе с пандемией

Председатель республики Си Цзиньпин подчеркнул, что совместно удастся победить "в этой оборонительной войне в сфере глобального здравоохранения"

ТАСС, 20 мая. КНР продолжит поддерживать ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с распространением коронавируса в мире. Об этом в среду заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Мьянмы Вин Мьином.

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"Китай выражает готовность совместно с Мьянмой и всем международным сообществом продолжать поддерживать ведущую роль ВОЗ [в борьбе с пандемией], неуклонно отстаивать беспристрастность и справедливость на мировой арене, а также основные нормы международных отношений, - цитирует главу КНР Центральное телевидение Китая. - Взявшись за руки, мы победим в этой оборонительной войне в сфере глобального здравоохранения".

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.

До этого Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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