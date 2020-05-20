США оценили ущерб миру от действий Китая в связи с коронавирусом в $9 трлн

Об этом в среду заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир, - сказал он. - В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире. [Вклад Китая] должен быть более $9 трлн, согласно нашим подсчетам".