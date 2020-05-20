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Пандемия коронавируса нового типа
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США оценили ущерб миру от действий Китая в связи с коронавирусом в $9 трлн

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал вклад Пекина в борьбу с пандемией "ничтожным"
Госсекретарь США Майлк Помпео Nicholas Kamm/Pool Photo via AP
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Госсекретарь США Майлк Помпео
© Nicholas Kamm/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Вклад Китая в борьбу с распространением нового коронавируса должен составлять более $9 трлн.

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Об этом в среду заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир, - сказал он. - В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире. [Вклад Китая] должен быть более $9 трлн, согласно нашим подсчетам".

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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