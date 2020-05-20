ВОЗ получила письмо Трампа

"Конечно, мы получили письмо, и, конечно, мы занимаемся им", - сказал он, отказавшись вдаваться в подробности.

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила письмо президента США Дональда Трампа и в настоящее время изучает его. Об этом сообщил в среду на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.

До этого Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае.

Надежды остаются на доноров и спонсоров

Днем ранее в Женеве завершилась 73-я Всемирная ассамблея здравоохранения. По итогам проходившего в формате телеконференции мероприятия консенсусом была принята резолюция, которая, в числе прочего, призывает к оценке международных мер реагирования на пандемию, в том числе со стороны ВОЗ. "Резолюция подразумевает оценку и обзор для того, чтобы лучше понять ситуацию, извлечь уроки и эффективнее решать аналогичные проблемы в будущем, - заметил Тедрос. - Мы сделаем это в кратчайшее сроки, когда для этого будут соблюдены все необходимые условия. Здесь нужно учитывать ряд моментов, но мы сделаем это как можно скорее". При этом он добавил, что оценка должна носить комплексный характер с привлечением и проверкой всех задействованных сторон.

Касаясь вопроса финансирования, глава ВОЗ обратил внимание на то, что бюджет самой организации очень невелик, около $2,3 млрд в год. "Надеюсь, что нам удастся преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся в отношении финансирования", - сказал он, добавив, что организация в целом на постоянной основе занимается поиском новых источников финансирования.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что США выделяют достаточно большие средства, около $100 млн в год, на различные гуманитарные программы ВОЗ. По его словам, прекращение финансирования этих программ вызывает большую обеспокоенность, поскольку окажет серьезные последствия на оказание медицинских услуг самым уязвимым категориям населения мира. "Поэтому, естественно, нам нужно привлекать других партнеров для обеспечения финансирования и продолжения работы, - сказал Райан. - Рассчитываем, что доноры и спонсоры, если нужно, смогут восполнить этот пробел".